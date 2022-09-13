В Бундестаге выступили за скорейшую поставку танков Leopard для ВСУ

По мнению главы комитета Бундестага по европейским делам Антона Хофрайтера, Берлин должен как можно скорее поставить на Украину немецкие боевые танки Leopard.

Он признал, что российские войска уничтожили почти всю военную промышленность Незалежной, поэтому ВСУ нуждаются в тяжёлых видах вооружения.

"Мы должны поставить основные боевые танки Leopard как можно быстрее, чтобы предотвратить ненужную гибель украинских солдат", — цитирует слова Хофрайтера ТАСС.