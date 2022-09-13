Дрозденко: из-за Украины Европу ждёт повторение плана Маршалла

Из-за поставок оружия Украине Европа может столкнуться с повторением плана Маршалла. Так считает военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Своим мнением он поделился с "ПолитРоссией".

Точно сказать, сможет ли Берлин отправлять для Вооружённых сил Украины (ВСУ) оружие, сложно. Желания немецких политиков расходятся с реальными возможностями Германии, отметил аналитик.

Массово производить военную технику для ВСУ немецкий ВПК не готов, полагает собеседник издания. По его мнению, своими силами восполнить запасы, если продолжит поставки для украинской армии, ФРГ не сможет. И единственным выходом будет обращение к США, которые хотят получить прибыльные оборонные заказы из Европы.

В таком случае Германия вполне может отправлять оружие себе во вред. А промышленность США начнёт работать на Европу, получая прибыль и компенсируя свои долги. Получается "план Маршалла”, заключил эксперт.

Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что страна достигла предела в поставках оружия Украине. Запасы бундесвера, по её словам, не могут предоставить больше оружия без ущерба для собственных войск.