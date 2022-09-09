Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с РФ

Совет Европейского союза принял решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Теперь на всех россиян будут распространяться общие визовые правила.

В заявлении уточнили, что визовый сбор увеличится до 80 евро, а также будет необходимо предоставлять дополнительные документы. Предполагается, что решение вступит в силу с 12 сентября.