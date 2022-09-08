Журналистка слила в Сеть панический звонок Зеленского Макрону утром 24 февраля

В Сети появился ролик, снятый в кабинете французского президента утром 24 февраля. На видео Владимир Зеленский сообщает Эмианюэлю Макрону о начале спецоперации ВС РФ.

Утро 24 февраля. Зеленский сообщил Макрону о начале спецоперации ВС РФ

Зеленский паническим голосом говорит французскому лидеру о том, что на территорию Украины вошла армия России и умоляет срочно приступить к созданию антироссийской коалиции государств. Утверждается, что видеоролик опубликовала в интернете журналистка из президентского пула

"Очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным. Мы уверены, что лидеры европейских стран и Байден к ней присоединятся", — говорит президент Украины.

Особое внимание Зеленский обращает на то, что развитие боевых действий будет отличаться от войны на востоке Украины, которая идёт с 2014 года. Он закономерно предполагает, что бои затронут в Киев, Одессу и другие украинские города.

Ранее американский эксперт предупредил власти Украины, что ведя бездумные наступательные действия на качественно подготовленные российские укрепления Киев рискует остаться без армии.