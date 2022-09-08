Пристайко: Британская корона решила, что Россия должна проиграть

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что британские власти пришли к единому знаменателю — Россия должна проиграть в спецоперации на Украине.

"Все партии, не только консерваторы, которые сейчас при власти, а все партии, всё общество, корона, все сейчас согласились и достигли консенсуса в обществе, что Россия должна проиграть в этой борьбе", — сообщил он в эфире телеканала ICTV.

По словам дипломата, Киев рассчитывает на то, что новый премьер-министр Королевства Лиз Трасс будет оказывать ещё больше помощи, как финансовой, так и военной, чем её предшественник Борис Джонсон.

"Мы действительно рассчитываем, что будет движение в сторону. Нам нужно больше финансовой помощи, политическая поддержка, санкции, ну и на этом этапе главное — это оружие", — заключил он.

Ранее киевские аналитики пришли к мнению, что Лиз Трасс поступилась интересами британцев ради Киева.