Global Times: Лиз Трасс поступилась интересами британцев ради Киева

После назначения на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в первую очередь позвонила и побеседовала с президентом Украины Владимиром Зеленским, вместо того, чтобы разбираться с катастрофической ситуацией в стране, заявили китайские аналитики.

По их мнению, такие звонки Лондона в Киев, ничего хорошего не предвещают и угрожают ещё большим "раздуванием конфликта". Кроме того, Трасс якобы согласилась приехать на Украину в кратчайшие сроки.

"Этот шаг вызвал недоумение у многих наблюдателей, как будто поддержка Украины и продление конфликта является главной обязанностью британского премьер-министра. Что касается того, смогут ли британцы позволить себе газ предстоящей зимой, то это может подождать", — заявили аналитики Global Times.

По их мнению, Трасс должна была окунуться в решение вопросов внутри страны, а не обсуждать с Киевом продолжение боевых действий.