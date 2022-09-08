Сатановский оценил ситуацию в Британии и США: "Идущие по дороге в ад"

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что из 87-ми украинских судов с зерном только два прибыли в нуждающиеся страны. Политолог Евгений Сатановский убеждён, что своими действиями Лондон и Вашингтон обманывают весь мир.

Ситуация с блокировкой портов Украины доказывает, что США и Великобритания безмерно погрязли во лжи, считает эксперт. Украинское зерно было использовано в качестве повода оболгать Россию из-за спецоперации, заявил он.

Также Сатановский прокомментировал смену британского правительства и отметил, что команда Бориса Джонсона не будет работать с новым премьер-министром Лиз Трасс из-за её агрессивного поведения. Похожая ситуация отмечается и в Конгрессе США, куда продвигают неких трансгендерных личностей.

"Шерочка с Машерочкой, идущие прямиком по дороге в ад...", — заключил политолог в своём Telegram-канале.