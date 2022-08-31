Из украинского порта Южный Одесской области отправилось ещё одно зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно с зерном.
"Судно Brave commander вышло из порта Южный 16 августа. На его борту пшеница", — сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
.По его словам, судно, которое перевозит 37 тысяч тонн пшеницы, направляется в Турцию. Где зерно переработают, а муку направят в Йемен для реализации.
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