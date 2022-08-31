С Украины вышло ещё одно судно ООН с зерном

Из украинского порта Южный Одесской области отправилось ещё одно зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно с зерном.

"Судно Brave commander вышло из порта Южный 16 августа. На его борту пшеница", — сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

.По его словам, судно, которое перевозит 37 тысяч тонн пшеницы, направляется в Турцию. Где зерно переработают, а муку направят в Йемен для реализации.