Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении заявил, что Киев вводит санкции против 606 политических деятелей России.
"Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России", — заявил глава Незалежной.
Так, по его словам, рестрикции ввели против:
Кто конкретно попал "в немилость" Киева, Зеленский не уточнил.
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