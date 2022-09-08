Украина ввела санкции против 606 российских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении заявил, что Киев вводит санкции против 606 политических деятелей России.

"Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России", — заявил глава Незалежной.

Так, по его словам, рестрикции ввели против:

28 членов Совета безопасности России,

154 членов Совета Федерации (Федерального собрания) России,

424 депутатов Госдумы (Федерального собрания) России.

Кто конкретно попал "в немилость" Киева, Зеленский не уточнил.