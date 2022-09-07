Der Spiegel: Украину необходимо принять в НАТО уже сейчас

Незалежной отказывают в членстве в НАТО из-за опасения недовольства со стороны России. Однако сейчас следует обеспечить территориальную неприкосновенность Украины в новых геополитических условиях. Об этом заявили немецкие аналитики. По их мнению, есть три причины, почему Киев должен как можно скорее стать членом Североатлантического альянса.

Во-первых, страны-члены НАТО на протяжении долгого времени будут конкурировать с Россией. Планы Москвы на Украину не изменятся даже в случае заключения мирного договора, убеждены эксперты.

"Сейчас государства НАТО прилагают все усилия, чтобы предотвратить победу России", — отметили в Der Spiegel.

Канцлер Олаф Шольц намерен обеспечить Киев гарантиями безопасности. Этот факт говорит о том, что перемирия между Украиной и Россией западным странам недостаточно, отметили аналитики.

В-третьих, Евросоюз, который присвоил Киеву статус кандидата, не сможет защитить страну от "российской агрессии", заявили в немецком издании. Поэтом Украине нужно как можно скорее вступить в НАТО, поскольку геополитическая ситуация кардинально изменилась.