По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, конфликт на Украине входит в "критическую фазу". Киев и западные страны ожидает тяжёлая зима, считает он.
"Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и трудной для тех, кто их поддерживает", — написал Столтенберг в своей статье на сайте Financial Times.
Генсек подчеркнул, что руководство альянса готовит более десяти проектов, которые будут направлены на помощь Украине. На данный момент НАТО проводит фундаментальные изменения в своей политике со времён холодной войны и усиливает своё присутствие на восточных границах, отметил Столтенберг.
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