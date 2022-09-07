Генсек НАТО Столтенберг: Украину и Запад ожидает тяжёлая зима

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, конфликт на Украине входит в "критическую фазу". Киев и западные страны ожидает тяжёлая зима, считает он.

"Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и трудной для тех, кто их поддерживает", — написал Столтенберг в своей статье на сайте Financial Times.

Генсек подчеркнул, что руководство альянса готовит более десяти проектов, которые будут направлены на помощь Украине. На данный момент НАТО проводит фундаментальные изменения в своей политике со времён холодной войны и усиливает своё присутствие на восточных границах, отметил Столтенберг.