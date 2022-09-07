Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости

Введённые на вооружение ВМС Польши прибрежные огневые эскадрильи с противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missile) полностью изменили ситуацию в Балтийском море. Об этом заявил военный обозреватель Максимилиан Дура. По мнению эксперта, этот вид вооружения позволяет "полностью контролировать" южный регион и блокировать военно-морскую базу в Калининградской области.

Дура отметил, что ракеты NSM, дальность которых составляет 200 километров, способны наносить удары по российским кораблям "от берегов Польши до Швеции".

"Этот диапазон также распространяется на всю Калининградскую область, даже если пусковые установки будут развёрнуты только на северо-восточной территории", — заявил он в издании Defence24.

Дура считает, что Польша лишила возможности передвижения крупных надводных кораблей Балтийского флота ВМФ РФ. Он убеждён, что блокада может охватить даже судна, которые дислоцируются на базе в Санкт-Петербурге. Однако это требует переброски нескольких ракетных пусковых установок NSM в Эстонию или Финляндию, отметил Дура.

"Ни один корабль Балтийского флота в настоящее время не в состоянии эффективно отразить атаку, проводимую ракетным соединением ВМС Польши. Для ликвидации корабля требуется всего одно попадание ПКР в грузовой отсек, заполненный транспортными средствами, горючим и боеприпасами, что относительно просто и технически возможно с норвежскими ракетами", — указал он.