Advance: Польша первой попадёт под удар России, если конфликт затронет Европу

Отдаление от Евросоюза может сделать Польшу площадкой для боевых действий. Об этом заявил политический аналитик Антун Роша. Он отметил, что Варшава начала отходить от европейских правил и встала на опасный путь вражды с Москвой, выбрав Вашингтон в качестве главного союзника. Более того, по мнению Роша, польские власти намерены внести раздор в отношения России и Германии.

Варшава оказывает давление на Берлин и провоцирует бундестаг на более серьёзные поставки вооружения на Украину, считает политолог. Жёсткая позиция Польши может поставить её под удар в случае начала полномасштабного столкновения в Европе, поскольку именно польская территория станет основной переправой для поставок оружия в Киев.

"Это сопряжено с весьма значительными рисками, ведь если нынешний конфликт перерастёт в масштабные военные действия в Европе, то именно Польша первой попадёт под удар", — заключил Роша в издании Advance.