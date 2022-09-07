Отдаление от Евросоюза может сделать Польшу площадкой для боевых действий. Об этом заявил политический аналитик Антун Роша. Он отметил, что Варшава начала отходить от европейских правил и встала на опасный путь вражды с Москвой, выбрав Вашингтон в качестве главного союзника. Более того, по мнению Роша, польские власти намерены внести раздор в отношения России и Германии.
Варшава оказывает давление на Берлин и провоцирует бундестаг на более серьёзные поставки вооружения на Украину, считает политолог. Жёсткая позиция Польши может поставить её под удар в случае начала полномасштабного столкновения в Европе, поскольку именно польская территория станет основной переправой для поставок оружия в Киев.
"Это сопряжено с весьма значительными рисками, ведь если нынешний конфликт перерастёт в масштабные военные действия в Европе, то именно Польша первой попадёт под удар", — заключил Роша в издании Advance.
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