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Рогов опроверг свои слова о гибели коменданта Бердянска

Мир

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг своё более ранее заявление, в котором говорилось о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина.

Рогов опроверг свои слова о гибели коменданта Бердянска

Рогов сообщил, что, к счастью, информация о гибели Бардина оказалась преждевременной, и врачи продолжают бороться за его жизнь.

"Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается… Врачи продолжают бороться за его жизнь", — проинформировал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее представитель ВГА Запорожья сообщил, что в результате тяжёлых ранений комендант Бердянска скончался.

6 сентября в Бердянске возле городской администрации прогремел взрыв. Власти заявили, что в данном случае имел место теракт. Позднее выяснилось, что в эпицентре взрыва оказался автомобиль коменданта Бардина, которого госпитализировали с серьёзными ранениями.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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