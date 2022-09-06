Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг своё более ранее заявление, в котором говорилось о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина.
Рогов сообщил, что, к счастью, информация о гибели Бардина оказалась преждевременной, и врачи продолжают бороться за его жизнь.
"Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается… Врачи продолжают бороться за его жизнь", — проинформировал Рогов в своём Telegram-канале.
Ранее представитель ВГА Запорожья сообщил, что в результате тяжёлых ранений комендант Бердянска скончался.
6 сентября в Бердянске возле городской администрации прогремел взрыв. Власти заявили, что в данном случае имел место теракт. Позднее выяснилось, что в эпицентре взрыва оказался автомобиль коменданта Бардина, которого госпитализировали с серьёзными ранениями.
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