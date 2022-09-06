В Раде попросили Евросоюз о прекращении выдачи виз гражданам РФ

Как уведомил 6 сентября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, Киев направил в ЕС призыв с просьбой перестать выдавать визы россиянам.

"Верховная Рада обратилась к ЕС с просьбой отменить выдачу виз гражданам России. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании. Кроме отмены выдачи туристических виз Рада призывает отменить уже полученные туристические визы гражданам России, ввести 8-й пакет санкций", - озвучил своё предложение Гончаренко в Telegram-канале.

Помимо запрета на выдачу виз, украинские депутаты настаивают на "введении жёстких санкций против "Росатома" и всей российской атомной промышленности".