Как уведомил 6 сентября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, Киев направил в ЕС призыв с просьбой перестать выдавать визы россиянам.
"Верховная Рада обратилась к ЕС с просьбой отменить выдачу виз гражданам России. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании. Кроме отмены выдачи туристических виз Рада призывает отменить уже полученные туристические визы гражданам России, ввести 8-й пакет санкций", - озвучил своё предложение Гончаренко в Telegram-канале.
Помимо запрета на выдачу виз, украинские депутаты настаивают на "введении жёстких санкций против "Росатома" и всей российской атомной промышленности".
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