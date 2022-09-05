Sohu: РФ неожиданным манёвром застала врасплох военных США в Японском море

Китайские аналитики Sohu заявили, что РФ неожиданным манёвром застала врасплох военных США в Японском море.

Южная Корея долгое время пыталась сохранить баланс в отношениях с США и КНР с РФ. Однако, по словам китайских аналитиков, после начала СВО Сеул решил перейти на сторону Штатов и стал их "младшим братом". Южная Корея заняла жёсткую позицию в отношении Москвы и объявила о совместных учениях с США.

В военных учениях Ulchi Freedom Shield должны принять участие десятки тысяч военнослужащих, танки, самолеты и корабли. По официальной версии, Вашингтон и Сеул хотят продемонстрировать свою готовность ответить вызовам КНДР. Однако китайские аналитики уверены, что учения проводятся для того, чтобы припугнуть Россию.

По мнению авторов Sohu, США и Южная Корея хотели показать РФ, что с американцами готовы сотрудничать не только Япония, но и другие азиатские страны. Помимо этого, китайские аналитики отмечают, что Штаты наивно полагали, что из-за СВО Москва оставила свои восточные рубежи без прикрытия. Однако в итоге произошло то, чего в США никак не ожидали.

Аналитики КНР заявляют, что пара стратегически бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении истребителей Су-30 выдвинулась к месту проведения совместных американо-корейских учений. Бомбардировщики подошли так близко к кораблям США и Кореи, что Сеул поднял в воздух свои истребители.

"США и Южная Корея не ожидали, что РФ примет меры в ответ на их учения. РФ в очередной раз продемонстрировала свою решительность и доказала старую мудрость: сто дипломатических протестов не так хороши, как один полёт бомбардировщика", — подытожил автор статьи.