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Движение через Босфорский пролив "встало" из-за поломки украинского судна

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Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки украинского корабля, сообщили в береговой охране Турции.

Согласно информации, судно следовало из Стамбула на Украину.

'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 метров, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Известно, что пока корабль поставили на якорь и судно ждут ремонтные работы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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