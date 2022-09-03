Движение через Босфорский пролив "встало" из-за поломки украинского судна

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки украинского корабля, сообщили в береговой охране Турции.

Согласно информации, судно следовало из Стамбула на Украину.

'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 метров, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Известно, что пока корабль поставили на якорь и судно ждут ремонтные работы.