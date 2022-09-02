Четыре шахты в Донецке оказались обесточены из-за ударов ВСУ

После ударов, нанесённых по Донецку Киевом, оказались обесточены четыре шахты. Под землёй находятся как минимум три горняка. Информация об этом появилась в минугля ДНР.

"В 16.15 в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени Горького ГУП ДНР "ГУРШ". По оперативной информации, под землей находится 3 человека", — сказано в Telegram-канале ведомства.