Замглавы ЕК: Евросоюз — "основной спонсор гражданского общества" в РФ

Замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что Европа должна продолжать "поддерживать правозащитников и независимые СМИ" в России, так как Евросоюз является "основным спонсором" гражданского общества страны.

Так, по словам Юровой, российские власти якобы "подавляют" свободу слова, и независимые журналисты не могут работать.

"Европейский союз как основной спонсор гражданского общества в России, активно поддерживает борьбу с дезинформацией, в том числе оказывая поддержку независимым русскоязычным журналистам и СМИ", — цитирует замглавы Еврокомиссии RT.

Кроме того, по мнению Юровой, при этом все ограничительные меры в России должен принимать Совет ЕС, так как в союзе по этому поводу возникают разногласия, в том числе и по борьбе "с дезинформацией".