Япония намерена нормализовать и развивать дружеские отношения с Южной Кореей, заявил глава МИД Ёсимаса Хаяси.
"Считаем необходимым нормализацию японско-южнокорейских отношений и их дальнейшее развитие на базе двустороннего дружеского сотрудничества", — пояснил министр.
Отношения между двумя странами стали напряжёнными после серии решений судов Республики Корея. Они предписали японским корпорациям и государству выплатить компенсации южнокорейцам, которые во время Второй мировой войны работали на территории Японии.
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