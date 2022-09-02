Японии стремится нормализовать и развивать отношения с Южной Кореей

Япония намерена нормализовать и развивать дружеские отношения с Южной Кореей, заявил глава МИД Ёсимаса Хаяси.

"Считаем необходимым нормализацию японско-южнокорейских отношений и их дальнейшее развитие на базе двустороннего дружеского сотрудничества", — пояснил министр.

Отношения между двумя странами стали напряжёнными после серии решений судов Республики Корея. Они предписали японским корпорациям и государству выплатить компенсации южнокорейцам, которые во время Второй мировой войны работали на территории Японии.