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Политолог Журавлёв о "шенгене" для россиян: на ЕС и США свет клином не сошёлся

Мир

Политолог Дмитрий Журавлёв прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщившего, что облегчённый визовый режим для РФ в странах ЕС было решено приостановить.

Политолог Журавлёв о "шенгене" для россиян: на ЕС и США свет клином не сошёлся

По мнению эксперта, это решение — палка о двух концах, и от него сами европейские страны получат больше проблем, чем граждане РФ. То есть, пытаясь наказать Россию, Европа наказывает саму себя, отметил политолог.

Журавлёв отметил, что на Западе по-прежнему убеждены, что весь мир — это только Европа и США.

"Если бы мир состоял только из стран, которые против нас принимают санкции, то действительно нам было бы дискомфортно. А в сегодняшней ситуации, да плевать! Мы просто привыкли, начиная с конца 80-х к тому, что должны ехать на Запад. Вот там центр мира. Надо его посмотреть. Именно в логике центра мира и выстроена вся борьба с нами, но они на этом своих ловят", — сказал Журавлёв в беседе с Общественной Службой Новостей.

Политолог напомнил, что россияне прекрасно могут путешествовать и по своей стране. Кроме того, в мире есть ещё множество стран с отличным обслуживанием и гораздо более доступным по цене для туриста, чем та же Европа, например, Индонезия, Турция или Таиланд, где нет проблем с визами.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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