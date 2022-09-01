Эрдоган: решения ЕСПЧ по Турции принимаются исходя из политических соображений

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решения ЕСПЧ по Турции принимаются исходя из политических соображений.

По его мнению, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) несправедлив. Эрдоган заявил, что когда дело касается Турции, ЕСПЧ выносит решение исходя из политических соображений, но когда на месте Турции находится Франция или Германия, то суд принимает противоположные решения.