Власти Китая ввели локдаун в мегаполисе Чэнду из-за вспышки COVID-19

Китайский мегаполис Чэнду объявили центром вспышки COVID-19. По сообщению муниципальных властей, в городе введён локдаун.

После шести вечера на улицах Чэнду объявляется комендантский час, а до этого времени покидать жилище может только один член семьи раз в сутки для покупки продуктов.

Муниципалитет попросил горожан не пытаться уезжать из мегаполиса без крайней необходимости. Также в Чэнду остановлены такси и закрыты компании по прокату велосипедов.

Власти намерены провести массовое тестирование граждан на COVID-19 в ближайшие четыре дня.