Китайский мегаполис Чэнду объявили центром вспышки COVID-19. По сообщению муниципальных властей, в городе введён локдаун.
После шести вечера на улицах Чэнду объявляется комендантский час, а до этого времени покидать жилище может только один член семьи раз в сутки для покупки продуктов.
Муниципалитет попросил горожан не пытаться уезжать из мегаполиса без крайней необходимости. Также в Чэнду остановлены такси и закрыты компании по прокату велосипедов.
Власти намерены провести массовое тестирование граждан на COVID-19 в ближайшие четыре дня.
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