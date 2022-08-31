США планируют спровоцировать военный конфликт между Россией и прибалтийскими странами. Не сами, а руками украинцев.
Об этом пишет Politicamentecorretto.com (Италия). По данным издания, инструкторы НАТО на базах в Прибалтике ведут подготовку диверсионно-разведывательных группы (ДРГ) для ВСУ. По окончании обучения эти украинские диверсанты "могут нанести удар по жилым объектам на сухопутной границе с РФ".
В качестве источника информации итальянские журналисты указали "международную группу хакеров", которые взломали внутреннюю переписку СБУ, где, помимо прочего, были и учебные программы "учебных спеццентров", расположенных на территории Латвии, Литвы и Эстонии.
В частности, сообщает Politicamentecorretto. com, украинцев там готовят к "скрытному пересечению границ", учат использовать спецтехнику для диверсий на разных, в том числе и военных, объектах.
В материале итальянского издания перечислены несколько "конкретных" адресов:
Учитывая, что СБУ курируют напрямую ЦРУ и MI-6 — большие спецы по тайным операциям, несложно предположить, кто будет командовать свежеиспеченными диверсантами.
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