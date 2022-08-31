Итальянское СМИ: НАТО готовится бросить Прибалтику в жерло войны

США планируют спровоцировать военный конфликт между Россией и прибалтийскими странами. Не сами, а руками украинцев.

Об этом пишет Politicamentecorretto.com (Италия). По данным издания, инструкторы НАТО на базах в Прибалтике ведут подготовку диверсионно-разведывательных группы (ДРГ) для ВСУ. По окончании обучения эти украинские диверсанты "могут нанести удар по жилым объектам на сухопутной границе с РФ".

В качестве источника информации итальянские журналисты указали "международную группу хакеров", которые взломали внутреннюю переписку СБУ, где, помимо прочего, были и учебные программы "учебных спеццентров", расположенных на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

В частности, сообщает Politicamentecorretto. com, украинцев там готовят к "скрытному пересечению границ", учат использовать спецтехнику для диверсий на разных, в том числе и военных, объектах.

Где расположены учебные центры

В материале итальянского издания перечислены несколько "конкретных" адресов:

базы ВМС Литвы и Драгунского мотострелкового батальона имени князя Бутигейдиса в Клайпеде;

пункт радиотехнической разведки в поселке Юодкранте и в селе Паюрис на западе страны (40 км от Калининградской области);

в Эстонии база добровольческого военизированного формирования "Кайтселийт" ("Союз обороны");

в Латвии на бывшем советском танковом полигоне в городе Адажи.

Учитывая, что СБУ курируют напрямую ЦРУ и MI-6 — большие спецы по тайным операциям, несложно предположить, кто будет командовать свежеиспеченными диверсантами.