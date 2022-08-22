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Автор Ольга Лебедева

Убегающие от "могилизации" в Россию украинцы потенциально опасны

Мир » Бывший СССР » Украина

В последнее время поступает информация о том, что мужчины призывного возраста из Украины, чтобы избежать призыва в армию, пытаются выехать в подконтрольные РФ территории.

Убегающие от "могилизации" в Россию украинцы потенциально опасны

Самый популярный способ — заплатить деньги "посредникам", которые вывозят нежелающих попасть под мобилизацию в Россию. В интернете такие исполнители уже наладили бизнес. Такса — 2-3 тысячи долларов.

Схема, вроде бы, незамысловатая: на украинском КПП пограничники получают энную сумму от "посредника" и выпускают "клиента", который потом, оказавшись на российской территории, просит помощи у наших военных.

Потенциальные призывники становятся туристами

Что с этими бегущими от призыва в ВСУ мужчинами происходит потом? Об этом Pravda.Ru рассказал ветеран спецназа Игорь Бурмистров.

По его словам, украинские пацифисты поневоле становятся обычными туристами. Как любой гражданин Украины, пересекший границу любого государства. Не только России.

"Беженцами считаются только те, кто находились на территории, где проводятся боевые действия. Убегающие от мобилизации украинские мужчины таковыми не являются, ведь на Украине не объявлена война, а лишь введено военное положение.

То есть, они и не обязаны воевать по закону. По собственному, украинскому, закону", — пояснил консультант тактической безопасности и подразделений спецназа.

Проблем от таких "убегающих" может быть много

Со слов сотрудников Народной милиции ЛНР, таких "сбегающих от могилизации" (так на Украине называют объявленную властями мобилизацию) тщательно проверяют, дабы не пустить на подконтрольные союзным силам территории и далее в Россию диверсантов, воспользовавшихся такой удобной лазейкой. Тем более, что в последнее время диверсионно-разведывательные группы активизировались — их члены были задержаны в нескольких российских регионах.

Игорь Бурмистров считает, что такие "убегающие от войны" могут принести с собой в Россию много проблем. По его словам, в нашу страну направлено с Украины "много диверсантов". И выявлять, отслеживать их — задача спецслужб. Которые, пока, с ней вполне хорошо справляются.

Биолаборатории могут напомнить о себе

По мнению ветерана "Альфы" Сергея Гончарова, хорошие результаты по выявлению диверсионных групп на российской территории — не повод расслабляться. И, тем более, рано почивать на лаврах.

В комментарии для "Царьграда" бывший спецназовец напомнил, что украинские диверсанты при выборе средств не брезгуют ничем. А значит, вполне могут воспользоваться — помимо взрывчатки — ещё и продукцией многочисленных американских лабораторий, разбросанных по территории Незалежной. Им же наплевать на все международные конвенции и договоры:

"Не сегодня-завтра ради очередной провокации они (украинские диверсанты) могут начать травить мирных жителей препаратами из американских биолабораторий. А там ведь много всего: и чума, и сибирская язва, и конго-крымская лихорадка, и лихорадка западного Нила.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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