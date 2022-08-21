Ветеран "Альфы": российским спецслужбам нужно менять свой подход к спецоперации

Ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров выразил мнение, что тактика российских спецслужб в рамках спецоперации на Украине нуждается в корректировке.

По словам Гончарова, сейчас России треубется создать дополнительное спецподразделение, которое будет заниматься обезвреживанием украинских диверсантов, поскольку Киев слишком активизировался в этом направлении на территории РФ.

"Нашим спецслужбам и нашим службам безопасности надо менять свой подход к тому, что сейчас мы имеем. Если будем так же относиться, то думаю, что поимеем большие проблемы. Надо создавать подразделение, которое будет заниматься только антитеррористической диверсионной деятельностью ВСУ на территории подконтрольных нам ЛНР и ДНР и также на территории России", — сказал Гончаров в разговоре с "Царьградом".

А основная проблема спецслужб РФ на Украине в том, что они чересчур сильно полагаются на Минобороны, Росгвардию и Народную Милицию ДНР и ЛНР, у которых для полноценного обеспечения порядка недостаточно "ни сил, ни возможностей".