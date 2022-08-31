Газопровод "Северный поток" остановлен для плановых работ на три дня

С 31 августа по 3 сентября будет приостановлена транспортировка голубого топлива по газопроводу "Северный поток". Причина остановки заключается в проведении профилактических работ.

"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки", — цитирует заявление "Газпрома" oilcapital.ru.

Трубопровод может транспортировать в сутки до 167 млн кубометров газа, однако мощности сократились из-за нарушения графика обслуживания компрессорной станции "Портовая", где установлены агрегаты компании Rolls-Royce. Антироссийские санкции помешали отправить одну турбину с ремонтной базы Siemens Energy. Также подошло время капитального ремонта других двигателей.