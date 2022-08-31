Die Welt*: запуск "Северного потока-2" стал бы разрядкой в экономической войне

Антироссийские санкции ударили не по Москве, а по немецким домохозяйствам. Благосостояние населения Германии находится под угрозой. Об этом заявляет депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Европа находится в поиске альтернативы для российских энергоресурсов. ЕС закупает топливо в огромных количествах на мировом рынке, несмотря на стоимость. Это может привести к дальнейшему росту газа, считает политик. Из-за высокого спроса растёт доля приобретаемого американского СПГ, в результате чего США получают колоссальную прибыль за счёт местных потребителей.

"То, что сланцевый газ из-за выбросов метана оказывает даже более вредное влияние на климат, чем уголь, больше никого не волнует", — отмечает Вагенкнехт в издании Die Welt*.

После начала военной спецоперации на Украине глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов "заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины". Однако сейчас очевидно, что многие предприятия могут разориться из-за щедрости министра.

"Лозунг "Замёрзнем ради мира" явно не работает. <…> И почему, собственно, Соединённым Штатам, Турции или Саудовской Аравии разрешено вопреки международному праву бомбить и убивать, но на них при этом санкции не накладывают?" — заявляет депутат бундестага.

Поэтому такие темы, как окончание санкций, мирные переговоры и запуск "Северного потока-2" больше не должны быть табуированы, считает Вагенкнехт.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.