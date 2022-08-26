Арестович об имперском подавлении Украины: "Пытались нас сделать послушными"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал Украину мультикультурной страной с анархическим характером.

Военный аналитик рассказал о влиянии запретов на Украину.

"Сотнями лет по нам топтались империи былого времени и пытались нас сделать послушными, работая через запреты", — написал украинский блогер.

Он объяснил, что жители Украины, как только получили свободу, начали из страха или мести запрещать всё, что не вписывается в национальную матрицу.

"Человек не может быть свободным, требуя из страха запретить экзистенцию соседа", — отметил Арестович.

Аналитик призвал жёстко наказывать "наезд" на людей из-за страха или мести.

Ранее Арестович заявил, что ВСУ может ударить по Крыму или иной территории в ответ на уничтожение эшелона в Днепропетровской области.