Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани высказал своё мнение по поводу решения Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных. Идея привела его в ужас. Политик считает, что этот шаг может спровоцировать прямое столкновение с Россией.
"Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух", — написал Мариани в своей соцсети.
Евродепутат напомнил, что примерно так оказались втянуты в войну во Вьетнаме США. Командование американской армии стало отправлять во Вьетнам военных советников, а впоследствии это обернулось официальным вводом войск в страну, заметил Мариани.
Ранее французский обозреватель раскритиковал идею послать войска НАТО на Украину.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.