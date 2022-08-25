Евродепутат Мариани: создание тренировочной миссии для ВСУ — путь к войне

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани высказал своё мнение по поводу решения Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных. Идея привела его в ужас. Политик считает, что этот шаг может спровоцировать прямое столкновение с Россией.

"Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух", — написал Мариани в своей соцсети.

Евродепутат напомнил, что примерно так оказались втянуты в войну во Вьетнаме США. Командование американской армии стало отправлять во Вьетнам военных советников, а впоследствии это обернулось официальным вводом войск в страну, заметил Мариани.

Ранее французский обозреватель раскритиковал идею послать войска НАТО на Украину.