Зеленский потребовал передать Запорожскую АЭС под контроль миссии МАГАТЭ

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что специалисты МАГАТЭ должны получить контроль над Запорожской АЭС.

"Миссия агентства обязана взять постоянный контроль над ситуацией на станции как можно скорее", — подчеркнул президент во время заседания Совета Безопасности ООН.

Вместе с этим руководитель Украины раскритиковал действия российских сил на АЭС.

Ранее росгвардейцы задержали двух сотрудников станции и нарушителя пропускного режима. По информации силовиков, злоумышленники передавали секретные данные ВСУ.