Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что специалисты МАГАТЭ должны получить контроль над Запорожской АЭС.
"Миссия агентства обязана взять постоянный контроль над ситуацией на станции как можно скорее", — подчеркнул президент во время заседания Совета Безопасности ООН.
Вместе с этим руководитель Украины раскритиковал действия российских сил на АЭС.
Ранее росгвардейцы задержали двух сотрудников станции и нарушителя пропускного режима. По информации силовиков, злоумышленники передавали секретные данные ВСУ.
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