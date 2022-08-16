Рожин: Запад шантажирует Россию угрозой ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Запад сознательно пытается шантажировать угрозой ядерной катастрофы, чтобы заставить Россию прогнуться и вынудить её пойти на какие-то уступки вроде передачи Запорожской АЭС под международный контроль или даже под контроль Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, катастрофа, подобная Чернобыльской, на ЗАЭС может произойти в трёх случаях: прямом попадании в реактор в результате целенаправленных ракетных ударов по реакторному блоку, выводе из строя механизмов станции, что приведёт к нештатной работе реактора и возможной катастрофе, а также в результате ударов по площадке хранения ядерных отходов.

Радиус поражения будет зависеть от варианта повреждения станции, пояснил Рожин в интервью "Сегодня.ру". Если произойдёт взрыв реактора, то затронуты будут несколько областей Украины. А при повреждении ёмкостей с радиоактивными элементами на открытой площадке радиус поражения составит десятки километров.

По мнению собеседника издания, все сценарии, которыми сейчас руками Украины манипулируют США и Британия, можно однозначно трактовать как сценарии ядерной катастрофы.

Запад безусловно закроет глаза на любые действия Украины, даже если по приказу Киева ВСУ будут расстреливать ЗАЭС прямой наводкой с другого берега Днепра в онлайн режиме, заключил эксперт.