Французы раскритиковали Макрона за слова о РФ: "Американский ребёнок!"

Французские пользователи Сети обрушились с критикой на президента страны Эммануэля Макрона за призыв не идти на компромиссы с Россией. По их мнению, лидер Франции не знает как действовать самостоятельно из-за того, что стал "американским ребёнком".

Комментаторы понадеялись, что после окончания срока, Макрон не вернётся в политику.

"Будем надеяться, что у нас не будет этого плохого президента в долгосрочной перспективе", — написал один из пользователей под соответствующей статьёй Le Figaro. "Макрон — ребенок под американским влиянием", — поддержал ещё один комментатор.

Французы отметили, что все заявления Макрона больше похожи на лозунги, а не слова серьёзного политика.

"Молчи, это невыносимо!" — резюмировал ещё один пользователь.