Французские пользователи Сети обрушились с критикой на президента страны Эммануэля Макрона за призыв не идти на компромиссы с Россией. По их мнению, лидер Франции не знает как действовать самостоятельно из-за того, что стал "американским ребёнком".
Комментаторы понадеялись, что после окончания срока, Макрон не вернётся в политику.
"Будем надеяться, что у нас не будет этого плохого президента в долгосрочной перспективе", — написал один из пользователей под соответствующей статьёй Le Figaro.
"Макрон — ребенок под американским влиянием", — поддержал ещё один комментатор.
Французы отметили, что все заявления Макрона больше похожи на лозунги, а не слова серьёзного политика.
"Молчи, это невыносимо!" — резюмировал ещё один пользователь.
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