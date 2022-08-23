Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал решительный настрой. Делать он это любит при каждом удобном и не очень случае. На этот раз случай ему предоставила так называемая Крымская платформа.

В ходе своего выступления президент Франции рубанул с плеча и призвал не идти на компромиссы с Россией. Наша страна, по его словам, "сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства".

"Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", - цитирует Макрона РИА "Новости". И заверил киевский режим в долгосрочной поддержке.

Без пафоса в выступлении французского президента не обошлось. Но так куда же сейчас без пафоса-то...

Немного об этой самой "Крымской платформе". Первый её саммит прошёл в Киеве ровно год назад. Сам Владимир Зеленский и его окружение придавали саммиту большое значение. Тогда в мероприятии приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Обсуждали "возвращение контроля над Крымом" - по крайней мере, программа была заявлена такая.

После этого о "платформе" благополучно забыли на год. Но сейчас такой саммит Зеленскому очень нужен. Прежде всего, как демонстрация, что поддержка киевского режима на Западе не ослабевает (о чём уже много пишет американская и европейская пресса). Судя по сказанному Макроном, на Западе готовы Зеленскому подыграть, по крайней мере, на словах.