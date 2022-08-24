Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен быть мудрее и мягче в своих высказываниях по поводу Крыма. Об этом заявил руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
В интервью РИА Новости он напомнил, что полуостров законным способом вошёл в состав России. Умеров подчеркнул: Эрдоган часто встречается с президентом РФ Владимиром Путиным и сохраняет партнёрские отношения с Москвой, однако продолжает оспаривать российский статус Крыма.
"Советую Эрдогану быть мудрее и мягче обходить вопрос Крыма в своих высказываниях", — сказал глава автономии крымских татар.
Он также добавил, что заявления Анкары о Крыме подготовлены лишь для киевского режима. По его мнению, Турция хочет быть своеобразным "мостиком" между Москвой и Киевом в ходе переговоров.
Умеров убеждён: президент Турции "вскармливает сладкой пилюлей" главу Украины Владимира Зеленского.
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