Глава автономии крымских татар призвал Эрдогана быть мягче в вопросе Крыма

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен быть мудрее и мягче в своих высказываниях по поводу Крыма. Об этом заявил руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

В интервью РИА Новости он напомнил, что полуостров законным способом вошёл в состав России. Умеров подчеркнул: Эрдоган часто встречается с президентом РФ Владимиром Путиным и сохраняет партнёрские отношения с Москвой, однако продолжает оспаривать российский статус Крыма.

"Советую Эрдогану быть мудрее и мягче обходить вопрос Крыма в своих высказываниях", — сказал глава автономии крымских татар.

Он также добавил, что заявления Анкары о Крыме подготовлены лишь для киевского режима. По его мнению, Турция хочет быть своеобразным "мостиком" между Москвой и Киевом в ходе переговоров.

Умеров убеждён: президент Турции "вскармливает сладкой пилюлей" главу Украины Владимира Зеленского.