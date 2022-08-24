Крымский полуостров должен стать украинским, если Киев и Москва подпишут соглашение. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В интервью CNN он отметил, что мнение Анкары по поводу статуса Крыма остаётся неизменным с 2014 года. Как пояснил Калын, власти Турции считают незаконным вхождение полуострова в состав России.
"Крым — часть украинской территории. Это должно быть базой любого соглашения, заключённого между Киевом и Москвой", — сказал он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.