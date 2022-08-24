Власти Турции: Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с РФ

Крымский полуостров должен стать украинским, если Киев и Москва подпишут соглашение. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

В интервью CNN он отметил, что мнение Анкары по поводу статуса Крыма остаётся неизменным с 2014 года. Как пояснил Калын, власти Турции считают незаконным вхождение полуострова в состав России.

"Крым — часть украинской территории. Это должно быть базой любого соглашения, заключённого между Киевом и Москвой", — сказал он.