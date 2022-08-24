Независимость Украины — это трагедия для народа страны. Такое мнение выразил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил в интервью РИА Новости, что киевский режим независим от здравого смысла. По его мнению, Украина превратилась в управляемую извне колонию.
"Колония, которая находится под контролем США и Британии", — сказал представитель ВГА.
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