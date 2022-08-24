Рогов: Украина превратилась в управляемую извне колонию

Независимость Украины — это трагедия для народа страны. Такое мнение выразил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил в интервью РИА Новости, что киевский режим независим от здравого смысла. По его мнению, Украина превратилась в управляемую извне колонию.

"Колония, которая находится под контролем США и Британии", — сказал представитель ВГА.