Лондон опасается, что на фоне роста инфляции в Европе, лидеры стран могут отказать Украине в поддержке. Британские дипломаты вынуждены ездить по европейским государствам и "просить за Киев", заявили аналитики.
В приватных визитах представители Великобритании намерены убедить европейцев в необходимости продолжать снабжать Украину военной помощью, даже на фоне высоких цен и скачков инфляции.
"Дипломаты Соединённого Королевства ездят по европейским столицам, чтобы убедить (коллег. — Прим. ред.) в неприемлемости сокращения помощи Киеву", — пишет The Telegraph.
Кроме того, на фоне кризиса, европейцы могут изменить отношение к спецоперации на Украине, что сильно беспокоит Лондон, резюмировали авторы.
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