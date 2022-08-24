Telegraph: британские власти упрашивают страны не сокращать помощь Киеву

Лондон опасается, что на фоне роста инфляции в Европе, лидеры стран могут отказать Украине в поддержке. Британские дипломаты вынуждены ездить по европейским государствам и "просить за Киев", заявили аналитики.

В приватных визитах представители Великобритании намерены убедить европейцев в необходимости продолжать снабжать Украину военной помощью, даже на фоне высоких цен и скачков инфляции.

"Дипломаты Соединённого Королевства ездят по европейским столицам, чтобы убедить (коллег. — Прим. ред.) в неприемлемости сокращения помощи Киеву", — пишет The Telegraph.

Кроме того, на фоне кризиса, европейцы могут изменить отношение к спецоперации на Украине, что сильно беспокоит Лондон, резюмировали авторы.