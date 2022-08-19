Ситуация на Украине продолжает оставаться критической, однако страны Запада больше не заявляют о том, что готовы оказывать Киеву финансовую и военную помощь, сообщает газета The Telegraph.
По данным Кильского института мировой экономики, июль стал первым месяцем после начала российской спецоперации на Украине, в течение которого европейские страны не сделали никаких обещаний о поддержке Киева.
Немецкий эксперт Кристоф Требеш отметил, что украинский конфликт вступает в критическую фазу, однако новых заявлений о поддержке Украины больше не слышно.
Авторы статьи считают, что Запад постепенно теряет интерес к Украине, которая высасывает из США и Евросоюза много денег и из-за которой американцы и европейцы столкнулись с ростом цен.
Ранее газета писала, что неудачи украинской армии в Донбассе и Херсонской области приведут к тому, что в ближайшие три месяца Запад существенно ослабит поддержку Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.