ДНР и ЛНР — суверенные государства, которые должны участвовать в международной деятельности. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
В интервью РИА Новости он отметил, что обе республики должны быть принять в состав Организации Объединённых Наций. Лишь после этого мировое сообщество сможет настаивать на том, чтобы ДНР и ЛНР соблюдали Устав ООН.
"Убеждён, следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными, международно признанными государствами право действовать в международных делах", — сказал Косачёв.
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