Косачёв: РФ готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН

ДНР и ЛНР — суверенные государства, которые должны участвовать в международной деятельности. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

В интервью РИА Новости он отметил, что обе республики должны быть принять в состав Организации Объединённых Наций. Лишь после этого мировое сообщество сможет настаивать на том, чтобы ДНР и ЛНР соблюдали Устав ООН.

"Убеждён, следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными, международно признанными государствами право действовать в международных делах", — сказал Косачёв.