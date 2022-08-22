Украинский посол: "Мы должны убить столько русских, сколько сможем"

Украина делает все возможное, чтобы "убить как можно больше русских", заявил сегодня местным СМИ посол Незалежной в Казахстане Петр Врублевский.

В беседе с одним из блогеров комментируя продолжающийся конфликт на Украине, дипломат сказал так:

“… Мы пытаемся убить как можно больше россиян. Чем больше русских мы убьем сейчас, тем меньше придется нашим детям. Вот и все ".

Этим заявлением Врублевский подтвердил правоту экс-президента России Дмитрия Медведева, обвинившего украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он вырвал страницу из учебника Адольфа Гитлера, призвав к коллективному наказанию всех русских. Медведев имел в виду резонансный «стендап» Зеленского, в котором он предложил депортировать всех россиян - независимо от их политических пристрастий или обстоятельств – из западных стран.

“Адольф Гитлер пытался реализовать такие идеи о целом народе, - отметил Медведев. - Есть еще вопросы о природе украинских властей?”