Немцев возмутили слова Кличко о России

Немецкие пользователей Twitter выразили возмущение после призыва мэра Киева Виталия Кличко ограничить россиянам въезд в Европу из-за спецоперации на Украине, вернув железный занавес.

Комментаторы посоветовали бывшему боксёру не лезть в политику и закрыть железным занавесом Украину.

Один из читателей призвал спрятать за железный занавес таких высокомерных украинцев, как Кличко. Второй призвал бывшего спортсмена помолчать и не затрагивать такие вопросы. Третий напомнил, что в молодости мэра Киева много били по голове и призвал не относиться к его словам серьёзно. Ещё один немец выразил надежду, что сам Кличко "исчезнет за железным занавесом".

"Я каждый раз удивляюсь: украинцы избрали комика президентом, а боксера — мэром. Зачем нам помогать им?" — спросил пользователь Twitter.

Ранее в беседе с газетой Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны закрыть границы для граждан России на год, чтобы "увидеть результат". По его словам, закрытие границ для россиян является самой важной санкцией. Украинский лидер считает, что такие санкции являются единственным способом давления на президента РФ Владимира Путина.