Руководитель Киева Виталий Кличко заявил, что между Европой и Российской Федерацией должен быть железный занавес.
"Нужно вернуть железный занавес ", — подчеркнул украинский политик, слова которого передаёт Bild*.
Вместе с этим мэр сказал, что лидера РФ Владимира Путина поддерживают более 70% россиян. Также Кличко потребовал запретить гражданам нашей страны въезд в страны Евросоюза.
Ранее немецкие журналисты сообщили о расколе Запада из-за призыва президента Украины Владимира Зеленского не позволять россиянам находиться на территории ЕС.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания Bild по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.