Кличко призвал Европу отгородиться от России железным занавесом

Руководитель Киева Виталий Кличко заявил, что между Европой и Российской Федерацией должен быть железный занавес.

"Нужно вернуть железный занавес ", — подчеркнул украинский политик, слова которого передаёт Bild*.

Вместе с этим мэр сказал, что лидера РФ Владимира Путина поддерживают более 70% россиян. Также Кличко потребовал запретить гражданам нашей страны въезд в страны Евросоюза.

Ранее немецкие журналисты сообщили о расколе Запада из-за призыва президента Украины Владимира Зеленского не позволять россиянам находиться на территории ЕС.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания Bild по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года.