С первого ноября этого года Сербия не может закупать российскую нефть из-за санкций Евросоюза, посетовал президент страны Александр Вучич.
Он напомнил, что чёрное золото доставляли танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.
"Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями", — заявил сербский президент в обращении к гражданам.
Кроме того, Вучич подчеркнул, что республика на фоне нефтяного эмбарго потеряет в годовом эквиваленте более 600 миллионов долларов на альтернативных закупках, к примеру, из иракского Киркука, где нефть стоит на 31 доллар за баррель дороже российской.
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