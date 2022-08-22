Вучич: Сербия теряет миллионы долларов из-за санкций на нефть из РФ

С первого ноября этого года Сербия не может закупать российскую нефть из-за санкций Евросоюза, посетовал президент страны Александр Вучич.

Он напомнил, что чёрное золото доставляли танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

"Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями", — заявил сербский президент в обращении к гражданам.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что республика на фоне нефтяного эмбарго потеряет в годовом эквиваленте более 600 миллионов долларов на альтернативных закупках, к примеру, из иракского Киркука, где нефть стоит на 31 доллар за баррель дороже российской.