Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов вмешаться в конфликт в Косово, основываясь на мандат ООН.

Ранее Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич провели переговоры, после чего генсек НАТО заявил, что Международные силы безопасности в Косове вмешаются, если под угрозой "окажется стабильность".

Также Столтенберг отметил, что переговоры с Белградом были необходимы из-за высокого риска эскалации конфликта, развитие которого нельзя допустить.

"НАТО делает свою часть. Лучше всего предотвратить, но мы готовы действовать при необходимости", — заявил генсек.