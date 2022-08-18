Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов вмешаться в конфликт в Косово, основываясь на мандат ООН.
Ранее Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич провели переговоры, после чего генсек НАТО заявил, что Международные силы безопасности в Косове вмешаются, если под угрозой "окажется стабильность".
Также Столтенберг отметил, что переговоры с Белградом были необходимы из-за высокого риска эскалации конфликта, развитие которого нельзя допустить.
"НАТО делает свою часть. Лучше всего предотвратить, но мы готовы действовать при необходимости", — заявил генсек.
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