Евстафьев о визите Эрдогана во Львов: "Приехал предъявлять Зеленскому за зерно"

Политолог Дмитрий Евстафьев объяснил, для чего турецкому лидеру Реджепу Эрдогану на самом деле понадобилось встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперт уверен, что Эрдоган во время своего визита на Украину выразил своё возмущение невыполнением Киевом соглашения по поставкам зерна.

Евстафьев пояснил, что Киев в сделке с Турцией не выполнил ни одну из договорённостей: ни по количеству зерна, ни по его качеству, ни по направлению поставок.

"Эрдоган приехал предъявлять Зеленскому за зерно. Потому что договоренности были про одно, а оказалось, что все, о чем договорились — полная ерунда. Киев в этой сделке нагло обманул Турцию. Турок обманули с количеством зерна. Заявленных объемов нет и что-то я подозреваю — никогда не было. Зерно не то. Выяснилось же, что оно не для муки, а для фуража. Зерно пошло не туда. Остальные содержательные элементы соглашения не выполнены", — объяснил Евстафьев в эфире "Радио Комсомольская Правда".

Политолог добавил, что целью визита Эрдогана было "поставить Зеленского на место" и сделать так, чтобы он выполнил взятые на себя договорённости.