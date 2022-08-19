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Пентагон пообещал улучшить нынешний авиапарк Украины

Мир

Согласно заявлению представителей Пентагона, США сейчас работают на укрепление украинского авиапарка. Таким образом член ведомства ответил на вопрос о планах поставлять армии Украины истребители.

Пентагон пообещал улучшить нынешний авиапарк Украины

"Что касается авиации, мы сосредоточились на том, как можем улучшить их существующий парк самолетов", — сказал представитель Пентагона во время брифинга.

Стало известно, что новый пакет американской военной помощи Киеву предполагает поставку Киеву 15 беспилотников ScanEagle, противорадарные ракеты HARM, одну тысячу ракетных комплексов "Javelin", комплексы TOW и боеприпасы для PCЗО "HIMARS".

Также было заявлено о начале поставок уже в августе барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину. В Пентагоне заявили, что поставки будут осуществляться регулярно.

По сообщению военного корреспондента Юрия Котенка, это не все "сюрпризы", которыми США готовы снабдить Киев.

"Также намекают на поставку "новых систем, которые изменят ситуацию на поле боя", — добавил Котенок в своём Telegram-канале.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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