Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали сами же украинцы за последнее интервью американским журналистам. В беседе лидер Незалежной признался, что был предупреждён США о возможном начале спецоперации, но промолчал.
Украинцы сочли, что таким образом Зеленский поставил во главу угла экономическое положение страны, а не безопасность и жизни граждан.
"До этой недели украинцы, судя по всему, воспринимали президента Владимира Зеленского как человека, находящегося вне всякой критики, национального героя, который остался в Киеве, несмотря на риск своей личной безопасности", — пишет The Washington Post. — Многие украинцы возмутились выводом о том, что Зеленский поставил в приоритет состояние экономики, а не их благополучие, и предположили, что многие жизни были бы спасены".
Как подчеркнули авторы, критика в отношении Зеленского от самих украинцев — прецедент опасный. Если лидер Незалежной начнёт терять рейтинг, кроме боевых действий, в страну может накрыть волна гражданского недовольства.
Ранее Pravda.Ru цитировала выдержки из статьи The Washington Post, где Зеленский признал, что США предупреждали его о возможном начале СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Североатлантический альянс может вмешать в ситуацию в Косово.