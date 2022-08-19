Украинцы раскритиковали Зеленского за интервью The Washington Post: знал о СВО

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали сами же украинцы за последнее интервью американским журналистам. В беседе лидер Незалежной признался, что был предупреждён США о возможном начале спецоперации, но промолчал.

Украинцы сочли, что таким образом Зеленский поставил во главу угла экономическое положение страны, а не безопасность и жизни граждан.

"До этой недели украинцы, судя по всему, воспринимали президента Владимира Зеленского как человека, находящегося вне всякой критики, национального героя, который остался в Киеве, несмотря на риск своей личной безопасности", — пишет The Washington Post. — Многие украинцы возмутились выводом о том, что Зеленский поставил в приоритет состояние экономики, а не их благополучие, и предположили, что многие жизни были бы спасены".

Как подчеркнули авторы, критика в отношении Зеленского от самих украинцев — прецедент опасный. Если лидер Незалежной начнёт терять рейтинг, кроме боевых действий, в страну может накрыть волна гражданского недовольства.

Ранее Pravda.Ru цитировала выдержки из статьи The Washington Post, где Зеленский признал, что США предупреждали его о возможном начале СВО.