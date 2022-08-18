Зеленский: переговоры с РФ возможны после вывода российских войск из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.

"Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", — сказал Зеленский.

Заявление прозвучало во Львове, где 18 августа украинский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас у Украины нет никаких мотивов, чтобы вести переговоры с Россией, поскольку сам факт таких переговоров будет означать победу России. Цена, которую Украина уже заплатила и которую платит, гораздо выше, чем возможность прямо сегодня прекратить огонь, отметил Подоляк.