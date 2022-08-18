Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.
"Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", — сказал Зеленский.
Заявление прозвучало во Львове, где 18 августа украинский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас у Украины нет никаких мотивов, чтобы вести переговоры с Россией, поскольку сам факт таких переговоров будет означать победу России. Цена, которую Украина уже заплатила и которую платит, гораздо выше, чем возможность прямо сегодня прекратить огонь, отметил Подоляк.
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