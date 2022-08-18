Козин: единственный для Зеленского способ сохранить жизнь — уехать в США

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявил, что единственный для Зеленского способ сохранить жизнь — уехать в США.

По словам Козина, Владимир Зеленский — монстр-франкенштейн, который был создан в США и натравлен на Россию и Донбасс. Он заявил, что США должны забрать Зеленского или он сам должен уехать в Британию или Израиль. По мнению Козина, на Украине должна произойти смена власти, чтобы нивелировать риски применения Западом тактического ядерного оружия.

"Иначе мы его ликвидируем физически", — сказал Козин в интервью "Украине.ру".

По словам Козина, смена власти на Украине может пройти и мирным путём. Россия может дать Киеву срок, после которого произойдёт либо смена власти, либо ВС РФ уничтожат центры принятия решений. Он подчеркнул, что лучше один раз напрячься, чем "заниматься тянучкой".