Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявил, что единственный для Зеленского способ сохранить жизнь — уехать в США.
По словам Козина, Владимир Зеленский — монстр-франкенштейн, который был создан в США и натравлен на Россию и Донбасс. Он заявил, что США должны забрать Зеленского или он сам должен уехать в Британию или Израиль. По мнению Козина, на Украине должна произойти смена власти, чтобы нивелировать риски применения Западом тактического ядерного оружия.
"Иначе мы его ликвидируем физически", — сказал Козин в интервью "Украине.ру".
По словам Козина, смена власти на Украине может пройти и мирным путём. Россия может дать Киеву срок, после которого произойдёт либо смена власти, либо ВС РФ уничтожат центры принятия решений. Он подчеркнул, что лучше один раз напрячься, чем "заниматься тянучкой".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.